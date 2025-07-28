تدابير سير في المحيدثة - بكفيا بالتزامن مع تشييع زياد الرحباني

أعلنت بلدية بكفيا - المحيدثة في بيان تدابير سير خاصّة بتشييع الفنان الراحل زياد الرحباني في كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة ، اليوم الإثنين اعتباراً من العاشرة قبل الظهر إلى حين انتهاء المراسم كالآتي:
- تحويل السير من جسر المحيدثة ومن ساحة الفنانين باتجاه الطريق الوسطى، ويستثنى من هذا التدبير سكان المحلة والشخصيات المشاركة في التشييع.
- تُحدد طريق الوصول إلى كنيسة رقاد السيدة للمشاركين في المأتم من مفرق الكنيسة على الطريق العام باتجاه واحد.
- تحدّد طريق المغادرة باتجاه واحد من أمام مدرسة المحيدثة - عين المشرح - كنيسة مار عبدا".
ودعت البلدية إلى "التقيد بالإشارات الموضوعة وبإرشادات العناصر المولجة بتنظيم السير".
