تدابير سير في المحيدثة - بكفيا بالتزامن مع تشييع زياد الرحباني

أعلنت بلدية بكفيا - المحيدثة في بيان تدابير سير خاصّة بتشييع الفنان الراحل ​زياد الرحباني​ في كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة ، اليوم الإثنين اعتباراً من العاشرة قبل الظهر إلى حين انتهاء المراسم كالآتي:

- تحويل السير من جسر المحيدثة ومن ساحة الفنانين باتجاه الطريق الوسطى، ويستثنى من هذا التدبير سكان المحلة والشخصيات المشاركة في التشييع.

- تُحدد طريق الوصول إلى كنيسة رقاد السيدة للمشاركين في المأتم من مفرق الكنيسة على الطريق العام باتجاه واحد.

- تحدّد طريق المغادرة باتجاه واحد من أمام مدرسة المحيدثة - عين المشرح - كنيسة مار عبدا".

ودعت البلدية إلى "التقيد بالإشارات الموضوعة وبإرشادات العناصر المولجة بتنظيم السير".