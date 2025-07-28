إعلان شروط وموعد التقدم لمدارس التمريض الثانوية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، فتح باب القبول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025/2026، وفق ضوابط تنظيمية تهدف إلى انتقاء الطلاب الأكفأ للالتحاق بهذا التخصص الحيوي.

كيفية التقديم والأوراق المطلوبة

يشترط أن يتم التقديم بواسطة ولي الأمر فقط، مع إحضار أصل المستندات، إلى جانب صور الأوراق المطلوبة وتشمل: استمارة الشهادة الإعدادية، شهادة الميلاد، شهادة حسن السير والسلوك، شهادة إثبات الجنسية، وبطاقات الرقم القومي لولي الأمر والطالب/الطالبة إن وجدت.

وبلغ الحد الأدنى للتقدم لمدارس التمريض الثانوية الفنية 267.5 درجة بالشهادة الإعدادية وفقا للجداول المعلنة لمديرية الصحة بالإسكندرية.

شروط الالتحاق والتنسيق الجغرافي

يشترط أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي في ذات عام التقدم، أو ما يعادلها من الإعدادية الأزهرية، مع إثبات دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

ويُشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، حسن السير والسلوك، ومن أبناء محافظة الإسكندرية نفسها، حيث يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري بشكل منفصل، حفاظًا على مبدأ التوطين.

ويتم القبول وفقًا لأعلى المجاميع، ويُعلن الحد الأدنى للمجموع بعد انتهاء أعمال التنسيق، كما تُشترط الحالة الاجتماعية للطالبة بألا تكون متزوجة أو تعتزم الزواج خلال فترة الدراسة، إلى جانب تقديم إقرار رسمي بالتفرغ الدراسي موقع من ولي الأمر.

معايير الاختبارات واللياقة البدنية

تُجرى سلسلة من الاختبارات للمتقدمين تشمل اختبارًا تحريريًا في اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي وقوة الملاحظة، على ألا تقل درجة النجاح عن 70% في كل مادة. كما يخضع الطالب لكشف الهيئة الذي يُقيّم اللباقة ومهارات التواصل وسرعة الاستجابة وسلامة النطق وحُسن المظهر، فضلًا عن التناسق الجسدي وعدم وجود عيوب خلقية مؤثرة.

الفحص الطبي وتحديد اللياقة الصحية

يخضع الطلاب المقبولون لكشف طبي شامل يُجرى في مستشفى حكومي أو تأمين صحي، ويشمل فحص الباطنة وتحديد معدل كتلة الجسم، بالإضافة إلى كشف العظام والرمد (مع قياس النظارة إن وجدت)، والجلدية، إلى جانب اختبارات المخدرات، رسم القلب، تحليل الدم الكامل، وتحليل الحمل للطالبات، ولا يُسمح بإعادة أي اختبار في حال رسوب الطالب أو تغيبه.

التعهدات الملزمة بعد اجتياز الاختبارات

بعد اجتياز كافة الاختبارات، يُلزم ولي الأمر بالتوقيع على عدد من الإقرارات أبرزها: القبول بالعمل في أي منشأة صحية داخل الجمهورية حسب احتياجات وزارة الصحة، عدم زواج الطالبة طوال مدة الدراسة، الالتزام الكامل بقوانين المدرسة، وتسليم أصل المستندات خلال المدة المحددة من الإدارة.

كما يشمل التعهد التنبيه بعدم اعتبار الطالب/الطالبة مقبولًا إلا بعد إعلان نتيجة التنسيق والتأكد من مطابقة الأوراق الأصلية، إضافة إلى تحمل المسؤولية القانونية في حال اكتشاف أي تزوير أو ظهور أمراض تعوق القدرة على العمل أثناء سنوات الدراسة.

صحة الإسكندرية: لا استثناءات في القبول

أكدت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية أنه لا توجد أي استثناءات لسياسات القبول بالمدارس الفنية للتمريض لهذا العام، سواء من حيث الشروط أو مراحل التقييم أو طبيعة التوزيع الجغرافي.

مواعيد التقديم وفقا للمجموع

أوضحت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية أنه سيتم تقييم التقديم لمدارس التمريض وفق الترتيب الآتي:

أولا: الطلاب الحاصلين على مجموع 275 إلى 280، يتم استلام ملفاتهم وإجراء الاختبارات التحريرية يوم 3 أغسطس، وإجراء المقابلة الشخصية وكشف الهيئة يوم 4 أغسطس 2025.

ثانيا: الطلاب الحاصلين مجموع درجات 270 إلى 274.5 يتم استلام ملفاتهم وإجراء الاختبارات التحريرية يوم 6 أغسطس، وإجراء المقابلة الشخصية وكشف الهيئة يوم 7 أغسطس 2025.

ثالثا: الطلاب الحاصلين مجموع درجات 267.5 إلى 269.5 يتم استلام ملفاتهم وإجراء الاختبارات التحريرية يوم 10 أغسطس، وإجراء المقابلة الشخصية وكشف الهيئة يوم 11 أغسطس 2025.

8 مدارس تمريض بالإسكندرية

تضم محافظة الإسكندرية 8 مدارس ثانوية فنية للتمريض تابعة لمديرية الشؤون الصحية هي: مدرسة تمريض برج العرب - بنين، مدرسة تمريض ضي أبيس2، مدرسة تمريض أبو قير العام، مدرسة تمريض الجمهورية، مدرسة تمريض العامرية، مدرسة تمريض برج العرب - بنات، مدرسة تمريض دار إسماعيل، مدرسة تمريض رأس التين.