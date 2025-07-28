ويتكوف: المفاوضات مع حماس بدأت تعود إلى مسارها

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال المبعوث الأمريكي لمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستيف ويتكوف، إن المفاوضات مع حركة حماس والتي تعثرت بدأت تعود إلى مسارها.

وأضاف ويتكوف في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "اتفاقيات أبراهام للسلام ستتوسع ولن يكون مفاجئا إذا انضمت نحو 10 دول بنهاية العام".

بدورها نقلت القناة عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله إن "الحل لما يحدث في غزة بسيط للغاية أطلقوا سراح الرهائن وألقوا أسلحتكم وستنتهي الحرب".

وأشار إلى أنه تم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بشأن غزة، معرباً عن امله التوصل لوقف إطلاق نار يفرج فيه عن نصف الرهائن ثم الباقي نهاية الـ٦٠ يوما.

وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر : وكالات