بدء محادثات وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند مع دخول الاشتباكات يومها الخامس

انطلقت اليوم في ماليزيا محادثات وقف إطلاق النار بين رئيس الوزراء الكمبودي ورئيس الوزراء التايلاندي الموقت، في مسعى لحل الاشتباكات الحدودية التي دخلت يومها الخامس، بحسب "روسيا اليوم".

والتقى رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، ورئيس الوزراء التايلاندي الموقت فومتام ويتشاياشا، في المقر الرسمي لرئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الذي يستضيف المفاوضات بصفته رئيسا لكتلة "رابطة دول جنوب شرق آسيا" الإقليمية "آسيان".