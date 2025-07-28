وزارة الاستخبارات الإيرانية: أحبطنا مخططات إرهابية خطيرة لاغتيال 23 مسؤولا خلال الحرب الإسرائيلية على البلاد

أعلنت وزارة الاستخبارات ال​إيران​ية اليوم، أن حرب الـ12 يوماً التي شهدتها البلاد كانت هجوماً هجينا خطط له الغرب وإسرائيل بهدف إثارة الفوضى وتجزئة البلاد.

وأكدت الوزارة اعتقال مئات الجواسيس والإرهابيين، وإحباط عشرات المؤامرات والفتن التي استهدفت استقرار إيران.

كما كشفت الوزارة عن تمكنها من إفشال مخططات إرهابية خطيرة كان الهدف منها اغتيال 23 مسؤولاً خلال فترة الحرب الإسرائيلية على البلاد، مما ساهم في الحفاظ على الأمن الوطني ومنع تفاقم الأزمة.