محافظ الجنوب أكد انطلاق الحملة الأمنية: لتطبيق القانون وتعزيز الطمأنينة

أكد محافظ الجنوب منصور ضو، في لقاء عقده صباح اليوم مع إعلاميي ​صيدا​ في مكتبه بسراي صيدا، انطلاق الحملة الأمنية الشاملة التي باشرت القوى الأمنية والعسكرية تنفيذها في مدينة صيدا وتمتد جنوبًا حتى مدينة صور، بالتعاون مع البلديات وأجهزتها الشرطية.

وأوضح المحافظ ضو أن الحملة تأتي ترجمةً للخطة الأمنية التي أقرها مجلس الأمن الفرعي في الجنوب برئاسته قبل أيام، وتشمل سلسلة من الإجراءات والتدابير الميدانية تهدف إلى قمع المخالفات، إزالة التعديات على الأملاك العامة، وملاحقة الدراجات النارية غير القانونية وآليات "التوك توك"، إلى جانب تعزيز مناخات الثقة والطمأنينة بين المواطنين، وتأكيد حضور الدولة وسلطتها في مختلف المناطق.

ونوّه المحافظ بدور الإعلام الفعّال في تسليط الضوء على قضايا الناس وهمومهم، قائلاً: "من هذا المنطلق، كان لقاؤنا اليوم لمشاركتكم أجواء انطلاق الحملة، التي تهدف إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات، وصَون حقوق المواطن من جهة، وتذكيره بواجباته من جهة أخرى، في إطار تكاملي من التعاون والتنسيق".

وأضاف: "إن نجاح الحملة وتحقيق أهدافها لا يكتمل إلا بجهود الإعلام وتغطيته الصادقة، بما يعكس الصورة الإيجابية لتفاعل الدولة مع المجتمع".

من جهتهم، أكد إعلاميو صيدا والجنوب دعمهم الكامل للمحافظ ضو، مشددين على وقوفهم إلى جانبه في كل ما من شأنه ترسيخ سلطة الدولة ومتابعة تنفيذ الحملة ميدانياً، بما يسهم في نقل الواقع بأمانة ويُطمئن المواطنين إلى أن الدولة حاضرة، رغم كل التحديات، لحمايتهم والحفاظ على أمنهم وحقوقهم.