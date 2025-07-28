الأمن العام أعلن توقيف السوري الذي نفّذ جريمة قتل في ميس الجبل بعد استدراجه من سوريا وتوقيفه في القاع

أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، أنه "بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢٥، فقد الإتصال باللبناني أحمد مصطفى الشهاب من أهالي بلدة الوزاني وتم العثور عليه مقتولًا في محلة ميس الجبل عند طريق المستشفى باتجاه الوادي.

وكشفت أنه "دارت الشبهات حول السوري ا. ع. (تولد ١٩٩٨) الذي توارى عن الأنظار. وعليه، باشرت القطعات المعنية في المديرية العامة للأمن العام بعملها الإستقصائي لتحديد مكان وجوده، وبنتيجة عملية أمنية نوعية، تمكنت المديرية العامة للأمن العام من إستدراجه من سوريا وتوقيفه بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٥ في منطقة القاع".

وذكرت أنه "بنتيجة التحقيقات الأولية، اعترف بإرتكابه جريمة القتل بدوافع شخصية إنتقامية وفراره الى سوريا"، لافتةً الى أنه "يتم متابعة التحقيقات بإشراف القضاء المختص".