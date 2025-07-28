انعقاد لجنة المال والموازنة لاقرار مشروع قانون اصلاح المصارف

انعقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان لاقرار مشروع قانون اصلاح المصارف.

