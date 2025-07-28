النقل: إطلاق برنامج تدريبي مجاني لتأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجهت وزارة النقل الدعوة إلى جميع السائقين للالتحاق بهذا البرنامج التدريبي المميز، للاستفادة من مزاياه المتعددة التي تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل في قطاع النقل البري، وتعزيز معدلات السلامة المرورية على الطرق.

ويأتي هذا الإعلان في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة اتخاذ الحكومة المصرية ووزارة النقل لكافة الإجراءات اللازمة لتطوير منظومة النقل البري، والعمل على تأهيل وتدريب العاملين بهذا القطاع الحيوي، بوصفهم شركاء أساسيين في التنمية.

وفي هذا السياق، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إطلاق برنامج تدريبي مجاني لتأهيل سائقي الأوتوبيسات والمركبات الثقيلة، وذلك ضمن خطة الوزارة الجادة لتعزيز قدرات السائقين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة المرورية على الطرق، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع النقل البري.

وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يستهدف رفع مستوى كفاءة السائقين وتمكينهم من اكتساب مهارات القيادة الآمنة والمسؤولة، إلى جانب المساهمة في الحد من الحوادث، وتحقيق أفضل أداء تشغيلي في هذا القطاع.

كما يفتح البرنامج آفاقًا وفرصًا حقيقية للعمل داخل مصر وخارجها، في ظل تنامي احتياجات السوق المحلي والدولي لسائقي نقل محترفين ومدربين.

ودعا الفريق مهندس كامل الوزير الشباب من حملة المؤهلات المتوسطة، وفوق المتوسطة، والجامعية، الراغبين في العمل كسائقي أوتوبيسات وشاحنات، إلى سرعة التسجيل في البرنامج، والاستفادة من المميزات التي يوفرها، وفي مقدمتها أنه تدريب مجاني بالكامل، دون أية رسوم، ويحصل المتدرب في نهايته على شهادة معتمدة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

كما سيتم توفير فرص عمل متميزة للمتدربين الذين يجتازون البرنامج بنجاح، في عدد من الشركات التابعة لوزارة النقل، ومنها: شركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS)، وشركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، وشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، وشركة الاتحاد العربي للنقل البري (سوبر جيت)، وشركة أكتا للنقل الجماعي، والشركة المصرية للأتوبيس الترددي، وشركة تاكسي العاصمة، وشركة النيل لنقل البضائع، وذلك برواتب مجزية وفرص مستقبلية واعدة.

وسيتضمن البرنامج التدريبي منهجًا متكاملًا يشمل عدة محاور أساسية، هي: قواعد القيادة الآمنة وقوانين المرور، ومهارات الصيانة الوقائية والتعامل مع الأعطال، ومهارات القيادة الاحترافية والتعامل مع المواقف الطارئة، إلى جانب التوعية المهنية والمسؤولية المجتمعية، ويتم تقديم هذه التدريبات تحت إشراف مباشر من وزارة النقل، وباستخدام أحدث الوسائل والأساليب التعليمية، على يد نخبة من المدربين المعتمدين والمتخصصين.

وأشار البيان إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير قد كلّف الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، ببدء تنفيذ البرنامج اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، وذلك بمركز تدريب السائقين التابع للشركة، والواقع بمدينة السادس من أكتوبر – طريق الواحات – أمام سوق الجملة – بجوار هيئة النقل العام.

ولمن يرغب في التسجيل أو الاستعلام، يمكن التواصل عبر رقم الهاتف: 01003756385، مع العلم بأن أولوية القبول في البرنامج ستكون وفقًا لأسبقية التسجيل.