زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب شمال اليابان دون تحذير من تسونامي

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 12:33 مساءً كتب شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم الاثنين، الساحل الشرقي لجزيرة "هوكايدو" أقصى شمال اليابان، دون ورود تحذير من حدوث تسونامي.وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومترًا تحت سطح الأرض.ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.