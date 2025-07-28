انهيار أرضي شمال الصين يسبب مصرع 4 أشخاصٍ وفقدان 8 آخرين

تفعيل الطواريء للسيطرة على الفيضانات

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 12:33 مساءً كتب شريف احمد - لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وما زال ثمانية آخرين في عداد المفقودين، جراء انهيار أرضي ضرب قرية بمقاطعة "خبي" شمال الصين، اليوم الاثنين.ووفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية، وقع الانهيار الأرضي الناجم عن الأمطار الغزيرة في القرية بمحافظة "لوانبينغ" في مدينة "تشنغده"، ولا تزال جهود الإنقاذ جارية.وكانت وزارة الموارد المائية الصينية قد فعّلت أمس الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع للسيطرة على الفيضانات في بكين، ومنذ الخميس الماضي، شهد نهر "تشاوباي" سقوط أمطارٍ غزيرة، وسجّل خزان "مييون"، الواقع بالضاحية الشمالية الشرقية لبكين، أعلى مستوى لتدفق الفيضان منذ بنائه قبل أكثر من ستة عقود.وحثت الوزارة السلطات المحلية على تعزيز أعمال الرصد والتوقع بسقوط الأمطار ومستويات المياه، وإصدار معلومات للتحذير المبكّر.