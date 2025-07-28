شينخوا: الشركات الصناعية الكبرى في الصين تعلن عن تضييق انخفاض الأرباح خلال حزيران وسط دعم السياسات

أظهرت بيانات رسمية أن ​أرباح الشركات الصناعية​ الكبرى في الصين شهدت انخفاضا أقل في حزيران 2025، حيث أظهر ​قطاع التصنيع​ تحسنا كبيرا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء أن الشركات الصناعية الكبرى، التي تبلغ إيرادات الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها 20 مليون يوان (حوالي 2.8 مليون دولار أميركي) على الأقل، سجلت أرباحا مجمعة بلغت 3.44 تريليون يوان خلال النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض 1.8 بالمئة على أساس سنوي.

وفي حزيران المنصرم، تراجعت أرباح الشركات الصناعية الكبرى بالصين بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي، أي أقل من الانخفاض المسجل في أيار الماضي. والجدير بالذكر أن أرباح الشركات الكبرى في قطاع التصنيع انعكست من انخفاض بنسبة 4.1 بالمئة إلى نمو بنسبة 1.4 بالمئة في حزيران.

وازدادت الإيرادات التشغيلية لهذه الشركات بنسبة واحد بالمئة على أساس سنوي في حزيران الماضي، وهو نفس معدل النمو المسجل في أيار.

وأوضح يوي وي نينغ، الإحصائي في الهيئة الوطنية للإحصاء أن "هذا النمو المستمر في الإيرادات خلق ظروفا مواتية لاستعادة أرباح الشركات".

ومن بين قطاعات التصنيع، شهد قطاع ​تصنيع المعدات​ نموا سريعا في الأرباح خلال الشهر الماضي، وكان أبرزها ​صناعة السيارات​ التي حققت زيادة في الأرباح بنسبة 96.8 بالمئة في حزيران الماضي، مدفوعة بالعروض الترويجية وزيادة عوائد الاستثمار من الشركات الكبرى.

ولفت يوي إلى أن الأرباح في صناعات الآلات الكهربائية وتصنيع الأدوات والمنتجات المعدنية نمت بنسبة 18.7 بالمئة و12.3 بالمئة و6.2 بالمئة على التوالي في حزيران الماضي.

وسجلت الصناعات المتعلقة بالتحول والترقية الصناعيين في الصين نموا متميزا في الأرباح خلال جزيران الماضي، حيث شهد قطاع تصنيع الطائرات زيادة في الأرباح بنسبة 19 بالمئة، وسجل تصنيع بطاريات الليثيوم أيون زيادة في الأرباح بنسبة 72.8 بالمئة، وارتفعت أرباح توليد طاقة الكتلة الحيوية بنسبة 24.5 بالمئة.

وأشار يوي إلى أنه منذ بداية عام 2025، وسعت الصين نطاق تغطية ترقيات المعدات وبرنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، ما أدى إلى تحسينات ملحوظة في الأرباح في الصناعات ذات الصلة.

وبفضل هذه السياسة، شهد قطاع تصنيع المعدات الطبية زيادة في الأرباح بنسبة 12.1 بالمئة في حزيران، حيث تمتعت الشركات في سلسلة السلع الصناعية مثل الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية أيضا بزيادات ملحوظة في الأرباح.

وكشفت بيانات الهيئة الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر، أنه على الرغم من التحديات المتزايدة وحالة عدم اليقين في السوق الخارجية، حققت الصين نموا اقتصاديا مطردا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث نما ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5.3 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة في الصين ارتفع بنسبة 6.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بالنمو السريع في قطاعي تصنيع المعدات والتصنيع عالي التكنولوجيا.

واستشرافا للمستقبل، شدد يوي على الحاجة إلى النهوض ببناء سوق وطنية موحدة وتعزيز التنمية عالية الجودة للاقتصاد الصناعي بثبات. وقال: "ستعمل هذه الجهود باستمرار على تعزيز الأساس لتعافي أداء المؤسسات الصناعية".