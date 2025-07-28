الوكالة الوطنية: لا صحة لما يشاع عن استهداف في الزهراني

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن لا صحة لما يشاع عن استهداف في منطقة الزهراني، بل هناك حريق اندلع في المنطقة تعمل فرق الاطفاء على اخماده.

