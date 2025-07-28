حسن مراد: التمسك بمبادئ ثورة 23 تموز ضرورة لمستقبل الأمة وكرامة لبنان

أشار النائب حسن مراد، إلى أن " ​ثورة 23 حزيران​ ليست مجرّد ذكرى سنوية، بل هي مسار حي ونهج والتزام"، مؤكدًا أنها "غيّرت وجه العالم العربي وأسقطت التبعية وبنت الحلم العربي الكبير".

ولفت مراد، الى أن "​جمال عبد الناصر​ دعا لوحدة العرب وتحرير فلسطين و​العدالة الاجتماعية​"، لافتًا إلى أن "الثورة كانت تجربة أصيلة عبّرت عن وجع الناس، ورسّخت قناعات صالحة للأمس وضرورية للحاضر وواعدة للمستقبل".

وأكد أن "العروبة التي يؤمن بها ​حزب الاتحاد​ هي عروبة الثورة"، معتبرًا أن "الالتزام بقضية فلسطين دون مساومة، وانتهاج خط المواجهة، والسعي إلى الاستقلال الوطني وحرية القرار، كلها مستمدة من دروس تلك الثورة".

وشدّد على أن "مكافحة الفساد، وبناء دولة عادلة، وتطوير المؤسسات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتكامل العربي، ومواجهة الطائفية والفتنة، هي من ثوابت الثورة التي شكّلت وعي الحزب ومبادئه".

وأكد أن "التمسك بمبادئ هذه الثورة ضرورة، وأنها نقطة تحول أعادت الكرامة ودعمت فلسطين، وأن خلاص الأمة مرتبط بالعودة لهذه المبادئ".

ورأى أن "حزب الاتحاد والمؤتمر الشعبي يشكلان أمل الناصريين"، داعيًا "الجميع إلى الانضمام إلى هذا المشروع والتكامل والتنسيق لتعزيز التيار الناصري وحماية القضية".

ولفت إلى أن "لبنان يمرّ بأزمة شاملة من تدهور اقتصادي وانسداد سياسي وهجرة، لكنه رفض الاستسلام أو الحياد"، داعيًا إلى "الوحدة الوطنية وتطبيق اتفاق الطائف كاملًا وبناء دولة مدنية عادلة تحمي كرامة الإنسان".

وشدّد على "ضرورة إعادة الاعتبار للهوية الوطنية الجامعة، ورفض الطائفية والحياد الزائف وصفقات التوطين والاستسلام"، مؤكدًا أن "لبنان سيبقى مع فلسطين وكل أحرار الأمة".

وأشار إلى "الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان واحتلال أجزاء من أراضيه"، مطالبًا المجتمع الدولي بـ"الضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار 1701، محذرًا من أن لبنان يحتفظ بحق الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه بكل الوسائل القانونية".

وأكد أن "ال​سياسة​ تُصنع من وجع الناس، وأن حزب الاتحاد سيظلّ صوتًا لا يلين في وجه المساومات، ورايةً ترفرف بالعروبة والناصرية والوفاء للقضية. وأهدى تحية لثورة 23 يوليو ولجمال عبد الناصر، متمنيًا دوام العروبة وازدهار لبنان".