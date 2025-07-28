حركة "حماس" نفت وجود مخيّم تدريبي لها في عاليه: ملتزمون بسيادة لبنان وأمنه

أشارت حركة "​حماس​" في لبنان، الى خبرٍ تناقلته بعض وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية، مفاده أنّ الجيش اللبناني فكّك مخيّماً تدريبيّاً مسلّحاً في منطقة عاليه عائداً لحركة حماس"، موضحةً أنها "لا تمتلك مخيّماً تدريبيّاً مسلّحاً في المنطقة المذكورة، ولا في أي مكان في لبنان، ولا تسعى إلى ذلك أصلاً".

وأكدت الحركة، على "التزامها بسيادة لبنان وبالأمن والاستقرار فيه، وتعتبر أنّ ذلك مصلحة للبنان وللشعب الفلسطيني ولقضيّته"، مشددةً على "حرصها البالغ على التعاون والتنسيق مع الدولة اللبنانية وأجهزتها المعنية، بما يُسهم في الحفاظ على السلم الأهلي، وتعزيز العلاقة الأخوية الفلسطينية -اللبنانية".

ودعت وسائل الإعلام كافة إلى "تحرّي الدقة والموضوعية، والانطلاق في نشر الأخبار من منطلق المسؤولية المهنية، تفادياً لما قد تترتب عليه من تداعيات خطيرة إضافية على لبنان من قبل العدو الصهيوني المجرم".