كرم: المعني بأمر السلاح لا يأبه للشعب والمسؤول لا يُبادر

أشار النائب فادي كرم، في تصريح له الى أن "الجمود الذي يتكلّم عنه برّاك اصعب بكثير على الشعب اللبناني من الحرب.انه جمود اقتصادي واصلاحي، وعزل للبنان عن المجتمع الدولي، وانهيار اكبر في مستوى الحياة في لبنان.انه حرب على لبنان من دون تكلفة على اسرائيل"، معتبرا ان "المشكل الاساسي ان المعني بأمر السلاح لا يأبه للشعب، والمسؤول لا يُبادر".

