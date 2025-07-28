مادورو أعلن عن "فوز ساحق" لحزبه في الانتخابات البلدية في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور,، عن "فوز ساحق في الانتخابات البلدية التي شهدت مقاطعة واسعة من المعارضة"، مؤكداً أن "الحزب الاشتراكي المتّحد في فنزويلا حظي بـ285 بلدية من أصل 335".
وشارك أكثر من ستة ملايين ناخب في الاستحقاق، أي أن نسبة المشاركة بلغت حوالى 44 %، وفق ما أعلنت الهيئة الانتخابية التي يتّهمها معارضوها بأنها محسوبة على الرئيس.
ويصادف الإثنين في فنزويلا الذكرى السنوية الأولى للانتخابات الرئاسية التي أعلن فوز مادورو بها.
وكان المجلس الوطني الانتخابي أعلن فوز مادورو في الاستحقاق الرئاسي من دون تقديم تفاصيل عن عدد الأصوات، بحجّة أن أنظمته تعرّضت لقرصنة معلوماتية، وهي ذريعة اعتبر خبراء كثيرون أنها غير قابلة للتصديق.
