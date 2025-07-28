​الخليج 365​ : ٳشكال وتضارب بين الٲهالي ونازحيين سوريين في بلدة كفررمان

أفاد مراسل الخليج 365 في النبطية، عن "وقوع إشكال كبير تخلله تضارب في بلدة كفررمان ــ قضاء النبطية بين أهالي البلدة ونازحين سوريين بعد أن قام أحد النازحين بمهاجمة منزل مواطن لبناني داخل البلدة".
وقد حضرت دورية من ٲمن الدولة وعملت على فض الإشكال وتوقيف عدد من السوريين لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.
