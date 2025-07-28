سقوط 4 قتلى إثر خروج قطار عن مساره في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية "مقتل4 أشخاص على الأقل، وإصابة عدة أشخاص، إثر خروج قطار إقليمي يحمل نحو 100 راكب عن مساره في منطقة غابات في جنوب غرب البلاد".

