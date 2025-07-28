مرقص ومكي وحيدر وسفراء شاركوا في مهرجانات" بيت الدين"

أضاءت مهرجانات "بيت الدين" بإدارة السيدة نورا جنبلاط مجدداً على المشاركين فيها بفرح مع فرقة Le Bam التي أسّسها ويترأسها النائب السابق غسان مخيبر بقيادة سيرجاي بولوم وأعضاء الفرقة الشبان والشابات اللبنانيين الذين ابهروا الجمهور.
حفل الليلة الذي أهدي الى روح الفنان الراحل زياد الرحباني، شارك فيه وزير الإعلام بول مرقص ووزير العمل محمد حيدر ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي وحشد من السفراء والفاعاليات.
