حرارة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير.

وأكدت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم تتمثل في تكوّن شبورة مائية كثيفة صباحًا (من 4 إلى 8 صباحًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

وتابعت الهيئة: تشهد مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة (خاصة حلايب وشلاتين)، إلى جانب نشاط في حركة الرياح بسرعة تصل إلى 30 كم/س.

وذكرت الهيئة أن القاهرة الكبرى تسجل اليوم درجة حرارة عظمى تصل إلى 40 درجة مئوية، بينما تصل إلى 45 درجة في جنوب الصعيد، و44 درجة في شمال الصعيد، وسط أجواء مشمسة ورطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بحرارة الطقس.

وفي مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تتوفر فرص لسقوط أمطار خفيفة، إلى جانب نشاط للرياح بسرعة تصل إلى 30 كم/س، مما يساعد نسبيًا على تلطيف الأجواء في بعض الفترات.

أما البحر الأحمر، فيكون حالته معتدلة إلى مضطربة أحيانًا، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 1.75 إلى 2.25 مترًا، وهو ما يتطلب الحذر أثناء الأنشطة البحرية.