سريع: القوات المسلحة اليمنية تعلن بدء المرحلة التصعيدية الرابعة من الحصار البحري ضد إسرائيل

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، بدء المرحلة التصعيدية الرابعة من الحصار البحري على اسرائيل، مشيرًا إلى أن "هذه المرحلة تتضمن استهداف جميع السفن التي تتعامل الشركات المالكة لها مع موانئ في فلسطين المحتلة".

وأوضح سريع أن "القوات المسلحة اليمنية تحذر كافة الشركات بضرورة وقف تعاملها مع موانئ إسرائيل، اعتبارًا من ساعة إعلان البيان، مؤكدًا أن السفن التابعة للشركات المخالفة ستُستهدف في أي مكان يمكن أن تصله الصواريخ والطائرات المسيّرة اليمنية، بغض النظر عن وجهة تلك السفن.

ودعا سريع الدول الراغبة في تجنّب هذا التصعيد إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف "العدوان" ورفع الحصار عن قطاع غزة، معتبرًا أن العمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية تعكس ما وصفه بـ"الالتزام الأخلاقي والإنساني تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني الشقيق".