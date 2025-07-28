جيروزاليم بوست: مسؤولون في إدارة دونالد ترامب يعتبرون الوقت مناسبًا لصفقة شاملة تشمل إطلاق الاسرى وإنهاء الحرب

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر مطّلع أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرون أن التوقيت الحالي ملائم للتوصل إلى ​صفقة شاملة​ تؤدي إلى إطلاق جميع الرهائن وإنهاء الحرب.

وأفاد المصدر ذاته بأن الاتصالات بين إسرائيل والوسطاء في قطر ومصر تواصلت خلال اليومين الماضيين في محاولة لإحياء المفاوضات المتعثرة.

كما كشفت الصحيفة أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أجرى عدة لقاءات مع مسؤولين قطريين كبار في جزيرة سردينيا الإيطالية.

وفي السياق نفسه، صرّح مسؤول إسرائيلي للصحيفة أن فريق التفاوض الإسرائيلي على تواصل دائم مع الوسطاء، رغم عودته إلى إسرائيل.