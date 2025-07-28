غولف وتكتيك في تيرنبري: ستارمر يلتقي ترامب على العشب الاسكتلندي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في لقاء يعكس متانة الشراكة البريطانية الأميركية، يتوجّه رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر اليوم الأحد إلى اسكتلندا للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتجع الغولف التابع له في تيرنبري، ضمن زيارة خاصة يجريها الزعيم الأميركي تمتد لأربعة أيام. ويأتي هذا اللقاء في سياق تحضير للزيارة الرسمية الثانية لترامب إلى المملكة المتحدة، والمقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل، والتي وُصفت بـ"العلامة الفارقة" في جدول العلاقات الثنائية.

وجاء في بيان صادر عن 10 داوننغ ستريت أن "رئيس الوزراء سيتوجه إلى ملعب الغولف الخاص بالرئيس في تيرنبري، خلال الزيارة الخاصة للرئيس ترامب"، في إشارة إلى جدول لقاء ثنائي غير رسمي يُتوقع أن يتناول ملفات استراتيجية تمهّد للقاءات رسمية لاحقة.

تنفيذ اتفاق "الازدهار الاقتصادي"

سيركّز اللقاء بين الزعيمين على مواصلة تنفيذ اتفاق "الازدهار الاقتصادي" بين بريطانيا وأميركا، والذي أُعلن عنه رسميًا في 8 أيار (مايو) الماضي، ويهدف إلى تعزيز الروابط التجارية عبر خفض الرسوم الجمركية في قطاعات رئيسية. وأوضح البيان أن الاتفاق يمنح فرصًا أوسع للمواطنين البريطانيين والأميركيين، ويدعم الشركات من الجانبين، لا سيما في مجالات الصناعات الجوية وصناعة السيارات، التي بدأت بالفعل في جني المكاسب.

وأكدت الحكومة البريطانية أنها تعمل "بخطى سريعة مع الجانب الأميركي لتوسيع نطاق هذا الاتفاق، بما يحقق فوائد مباشرة للعاملين في كلا البلدين، ويضمن أمن القطاع الصناعي البريطاني، ويحمي الوظائف الحيوية، ويزيد من الدخل المتاح للعائلات، وذلك في إطار ما يُعرف بـ’خطة التغيير‘".

التعاون بشأن وقف إطلاق النار في غزة

من القضايا التي ستحظى باهتمام خاص في لقاء تيرنبري، سُبل التعاون في الملف الفلسطيني. وأفاد البيان أن رئيس الوزراء "يرحب بجهود إدارة ترامب في التعاون مع شركاء في قطر ومصر لإرساء وقف إطلاق نار في غزة". ومن المقرر أن يبحث الطرفان ما يمكن فعله بشكل عاجل لإنهاء ما وصفه البيان بـ"المعاناة التي لا توصف" في القطاع، والعمل على الإفراج عن الرهائن المحتجزين "منذ وقت طويل في ظروف قاسية".

الضغط على روسيا في ملف أوكرانيا

سيحتل ملف الحرب في أوكرانيا موقعًا متقدمًا في محادثات اليوم، إذ من المتوقع أن يستعرض الزعيمان "رؤيتهما المشتركة" لإيجاد حل ينهي النزاع القائم، مع التركيز على ما تحقق خلال "حملة الخمسين يومًا" الرامية إلى دعم أوكرانيا عسكريًا، ودفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات.

فعالية خاصة في أبردين

وعقب انتهاء المحادثات الثنائية في منتجع تيرنبري، أشار البيان إلى أن "رئيس الوزراء والرئيس الأميركي سيسافران معًا لحضور فعالية خاصة في مدينة أبردين"، دون الكشف عن طبيعة هذه الفعالية أو جدول أعمالها، فيما أشار مصدر مطّلع إلى أن المناسبة "ستكون خاصة ولا تندرج ضمن الأنشطة الرسمية".

علاقات متعددة الأبعاد وتحالف استثنائي

وشدّد البيان الحكومي على أن "العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة تُعد من بين أقوى وأكثر التحالفات إنتاجية في التاريخ الحديث"، مبرزًا التعاون في مجالات الدفاع، والاستخبارات، والتكنولوجيا، والتجارة. كما نوّه البيان بأن بريطانيا كانت أول دولة تُبرم اتفاقًا مع أميركا لخفض الرسوم الجمركية في قطاعات رئيسية، ما منحها واحدًا من أدنى مستويات الرسوم الجمركية المتبادلة على الصعيد العالمي.

خاتمة رسمية للبيان

اختُتم البيان بالإشارة إلى أن "الحوار المشترك بين رئيس الوزراء والرئيس الأميركي سيستمر خلال الأشهر المقبلة، تحضيرًا للزيارة الرسمية المرتقبة في الخريف"، في ما عُدّ مؤشرًا على مرحلة جديدة من التنسيق الاستراتيجي رفيع المستوى بين الحليفين عبر الأطلسي.