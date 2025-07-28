لأسباب مجهولة.. قتلى ومصابون إثر خروج قطار عن مساره في ألمانيا

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 01:45 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت الشرطة في ألمانيا مقتل 3 أشخاص على الأقل إثر خروج قطار ركاب إقليمي عن مساره في منطقة غابات في جنوب غرب البلاد مساء الأحد.

وكان على متن القطار نحو 100 راكب وقت وقوع الحادث نحو الساعة 18,10 (16,10 بتوقيت جرينتش) قرب ريدلينغن في بادن فورتمبيرج، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شتوتجارت.

وأكد متحدث باسم الشرطة مقتل 3 أشخاص في الحادث، مضيفًا أن "عدة أشخاص أصيبوا".

ولم تذكر الشرطة مزيدًا من التفاصيل عن عدد المصابين أو خطورة حالتهم.

الأسباب لا تزال مجهولة

وأعلنت شركة السكك الحديد الألمانية "دويتشه بان" سقوط "عدة قتلى وعدد كبير من الإصابات".

وأوضحت أن عربتين من القطار خرجتا عن المسار "لأسباب لا تزال مجهولة، وتحقق السلطات حاليًا في ملابسات الحادث"، مشيرة إلى أن حركة القطارات توقفت في قطاع يمتد نحو 40 كيلومترًا.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن انهيارًا أرضيا ربما يكون السبب مع اجتياح عواصف رعدية عنيفة المنطقة، وفق تقارير الطقس.

وأعرب المستشار فريدريش ميرتس عن "حزنه العميق" و"تعاطفه مع الضحايا وأقربائهم".



وأضاف عبر منصة إكس: "أنا على اتصال وثيق مع وزير الداخلية ووزير النقل اللذين طلبت منهما توفير كل الموارد اللازمة لفرق الإنقاذ".

طائرات مروحية لإجلاء الجرحى

في مكان الحادث، كان عناصر الإطفاء يعملون على تحريك عربات القطار الصفراء والرمادية التي انقلبت على جانبها، بحسب صور بثتها محطات تليفزيونية، في منطقة يصعب الوصول إليها.

كما جرى إرسال طائرات مروحية لإجلاء الجرحى إلى المستشفيات القريبة.

يتعرض قطاع النقل الألماني لانتقادات منتظمة من المسافرين بسبب تأخير القطارات وتقادم البنية التحتية.

وتعهدت الحكومة المحافظة الجديدة استثمار مئات المليارات من اليورو خلال الأعوام المقبلة، وخاصة في تحديث البنية الأساسية.

وفي يونيو 2022، أدى خروج قطار إقليمي عن مساره إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 30 آخرين في جبال الألب البافارية في الجنوب.

ووقع أخطر حوادث السكك الحديد في ألمانيا عام 1998، عندما خرج قطار فائق السرعة عن مساره في إيشيده، في شمال ولاية سكسونيا السفلى، ما أسفر عن مقتل 101 شخص.