رغم جهود الإطفاء.. 55 حريقًا جديدًا في اليونان خلال 24 ساعة

حرائق اليونان

خسائر كبيرة

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 01:45 صباحاً كتب شريف احمد - تواصل فرق الإطفاء في اليونان جهودها للسيطرة على عشرات الحرائق التي اندلعت خلال اليومين الماضيين.وجرى احتواء معظمها، فيما لا تزال بعض المناطق كجزيرة كيثيرا، تواجه أوضاعًا مقلقة بعد أن أتت النيران على مساحات واسعة من الأراضي والممتلكات.وسجّلت البلاد (55) حريقًا جديدًا خلال 24 ساعة، وأُغلقت طرق رئيسية كإجراء احترازي.بينما حذّر مسؤولون من استمرار خطر اندلاع حرائق في ست مناطق الاثنين، مع توقعات بانحسار موجة الحر بدءًا من هذا اليوم.وقد طلبت اليونان دعمًا من الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت وحدات إطفاء تشيكية العمل، ومن المتوقع وصول طائرات إيطالية.وتسببت الحرائق في خسائر كبيرة، فيما أكد رئيس الوزراء أن الدولة ستعوض المتضررين.وتُعزى شدة هذه الحرائق لتغير المناخ، حيث شهدت البلاد درجات حرارة تخطّت 45 مئوية، ما يزيد حدة حرائق الغابات وكثرتها.