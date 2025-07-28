الربط بين مصير صدام وخامنئي يعود إلى الواجهة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مجددا باغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي خلال زيارة لقاعدة رامون الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الأحد.

وقال كاتس "أريد أن أرسل رسالة واضحة إلى الدكتاتور خامنئي: إذا واصلت تهديد إسرائيل، فإن ذراعنا الطويلة ستصل مرة أخرى إلى إيران، بقوة أكبر، وهذه المرة، ستصل إليك شخصيا". وأضاف "لا تهددونا وإلا سنؤذيكم".

تهديدات كاتس تجاه خامنئي

وفي 17 يونيو (حزيران)، هدد كاتس خامنئي بشكل مباشر بالحياة، محذرا إياه من أنه قد ينتهي به الأمر مثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

ووفقاً لتقرير "معاريف" الإسرائيلية، فقد أتاح التهديد الذي وجهه كاتس مجالا للمناورة، حيث إن صدام حسين قُتل عملياً على يد شعبه بعد فترة طويلة من الهروب والاختباء بعد أن أطاحت القوات الأميركية بنظامه في العراق، وهي إشارة إلى أن هذا السيناريو قد يتكرر مع المرشد الإيراني الحالي.

وقال كاتس في حفل تخرج طياري سلاح الجو الإسرائيلي في 10 يوليو (تموز) إن الخريجين يرمزون إلى الذراع الطويلة لجيش الدفاع الإسرائيلي، والتي يمكنها أن تضرب في أي مكان في إيران ، من طهران إلى أصفهان إلى تبريز.

وأضاف أن الخريجين كانوا أيضًا "رسالة مباشرة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وإلى آيات الله في إيران حول القوة التدميرية للقوات الجوية إذا اختبرت إيران صبر الدولة اليهودية".

وأضاف أنه لا يوجد مكان يمكن للمسؤولين الإيرانيين الذين يلحقون الضرر بإسرائيل أن يختبئوا فيه.

وأشار كاتس، مساء الثلاثاء، إلى أن إسرائيل قد تدرس استئناف حملتها ضد إيران ، وذلك خلال تقييم للوضع أجراه مع كبار القادة العسكريين.