استمرار الاحتجاجات ضد المهاجرين في البريطانية والشرطة تعتقل 3 مشاركين



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

شهدت مدينة إيبينج البريطانية القريبة من لندن، مظاهرة جديدة ضد إيواء اللاجئين في فندق "ذا بيل" المحلي.

وأفاد بيان لشرطة مقاطعة إسكس اليوم الاثنين، أن التظاهرة هذه المرة سلمية، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح البيان: "تواجدت الشرطة في احتجاج سلمي بإيبينج شاركت فيه مجموعتان منفصلتان من المتظاهرين، تجمعت إحداها ضد فندق "ذا بيل" حوالي الساعة الواحدة ظهرا".

ولاحقا تشكلت في المدينة مظاهرة مضادة لدعم المهاجرين، حيث رافقت الشرطة هذه المجموعة من محطة المترو إلى موقع الاحتجاج، وعلى الرغم من الطابع السلمي للتجمع، تم اعتقال ثلاثة أشخاص.

يذكر أن أعمال شغب اندلعت في إيبينج منتصف يوليو الجاري على خلفية محاكمة مهاجر يبلغ 38 عاما متهم بالاغتصاب.

وتجمع مئات المحتجين مرارا بالقرب من فندق "ذا بيل"، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة في إحدى المظاهرات ما أدى إلى اعتقال عدة أشخاص.

ودعا مسؤولو إيبينج المحليون الجمعة الحكومة البريطانية لإغلاق الفنادق التي تؤوي المهاجرين.

غالبا ما يبحث المهاجرون غير الشرعيين عن أي وسيلة للوصول إلى بريطانيا والحصول على وضع اللجوء الذي يتيح لهم الوصول إلى المساعدات المالية والبرامج الاجتماعية.