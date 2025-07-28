«الأونروا»: لا يمكن توزيع المساعدات من دوننا

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، أمس، إنه لا يمكن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة من دون الوكالة الأممية. وأضاف أبو حسنة، في تصريحات صحفية، أن أكثر من 200 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية، مشيراً إلى أن الوكالة الأممية لديها 6 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول القطاع. وشدد المتحدث باسم «الأونروا» على أن توزيع المساعدات الإنسانية يجب ألا يتم دون إشراف أممي. بدوره، رحب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، أمس، بالإعلان عن هدن إنسانية في قطاع غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية. وقال فليتشر، في منشور عبر منصة «إكس»: «نتواصل مع فرقنا الميدانية التي ستبذل قصارى جهدها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجوعى في غزة».