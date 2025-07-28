بريطانيا: الهدنة لا تكفي لتخفيف المعاناة في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (الاتحاد)

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن قرار إسرائيل وقف العمليات العسكرية لمدة 10 ساعات يومياً في أنحاء من غزة والسماح بفتح مسارات جديدة للمساعدات لا يكفيان لتخفيف المعاناة في القطاع.

وأضاف لامي، في بيان، أن «إعلان إسرائيل ضروري لكن طال انتظاره»، مشيراً إلى أنه يجب الآن تسريع وصول المساعدات بشكل عاجل خلال الساعات والأيام المقبلة.

وقال لامي: «هذا الإعلان وحده لا يكفي لتخفيف احتياجات من يعانون بشدة في غزة، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار ينهي الحرب ويطلق سراح الرهائن ويدخل المساعدات إلى غزة براً دون عوائق». وحذر وزير الخارجية البريطاني من أن المعاناة الإنسانية في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة.

وأشار لامي إلى أن رئيس الوزراء كير ستارمر أعلن بالفعل عن خطط للعمل مع الأردن لإيصال المساعدات إلى غزة وإجلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة إلى المملكة المتحدة لتلقي العلاج.

كما لفت لامي إلى أن بلاده تدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة كوسطاء في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، وتحث جميع الأطراف على استئناف المحادثات لتحقيق السلام والأمن الدائمين.