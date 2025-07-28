بابا الفاتيكان: الجوع يسحق المدنيين في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - الفاتيكان (وكالات)

أطلق بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، أمس، نداء من أجل ضحايا الحروب في جميع أنحاء العالم، وأعرب عن قلقه الخاص على سكان غزة، حيث قام بأداء الصلاة «من أجل إطلاق سراح الرهائن والاحترام الكامل للقانون الإنساني».

ونقلت بوابة أخبار الفاتيكان الرسمية، «فاتيكان نيوز»، عن البابا قوله في نداء وجهه إلى قادة العالم لإيجاد حلول للحروب التي يعاني منها عدد كبير من البشر: «قلبي بصفة خاصة مع جميع من يعانون بسبب النزاعات والعنف في العالم». وقام بالصلاة من أجل «أولئك المتضررين على الحدود بين تايلاند وكمبوديا، ولا سيما الأطفال والأسر النازحة، ومن أجل ضحايا العنف في جنوب سوريا». وفي حديثه أمس، قال البابا: «أتابع بقلق بالغ الوضع الإنساني الخطير جدا في غزة، حيث يسحق الجوع السكان المدنيين الذين لا يزالوا يتعرضوا للعنف والموت».

وقال: «أجدد ندائي المخلص لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي».