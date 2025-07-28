ترامب: الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي لن تقل عن 15%

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 12:33 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لن تقل عن 15%، وذلك مع بدء محادثات حاسمة في اسكتلندا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وردًا على سؤال من الصحفيين عن هذا الاحتمال قبيل لقائه فون دير لايين، قال ترامب: "كلا".

وفيما أعرب عن أمله في حل بعض القضايا، أكد أن المنتجات الدوائية لن تكون جزءًا من الاتفاق. بدء المحادثات بين ترامب وفون دير لايين بدأ لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تورنبري باسكتلندا اليوم الأحد، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن الرسوم الجمركية.

وتأتي هذه المحادثات في منتجع الجولف الفاخر المملوك لعائلة ترامب على الساحل الغربي لاسكتلندا، قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي في الأول من أغسطس لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة. أمريكا ترفض تميد المهلة أعلن وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك يوم الأحد أن المهلة التي حددتها الولايات المتحدة في الأول من أغسطس لفرض الرسوم الجمركية المشددة على شركائها التجاريين نهائية ولن يجري تمديدها.

وقال لوتنيك لشبكة فوكس نيوز: "لا توجد تمديدات ولا فترات سماح، الرسوم الجمركية محددة في الأول من أغسطس وستُطبّق وستبدأ الجمارك في جمع المال".