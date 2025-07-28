فرنسا تؤكد أن دولًا أوروبية ستتعهد قريبًا بالاعتراف بدولة فلسطين

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 12:33 صباحاً كتب شريف احمد - أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ن دولًا أوروبية أخرى "ستؤكد عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين" خلال مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء في نيويورك، في أعقاب التزام فرنسا بإعلان هذا الاعتراف في سبتمبر.

ولم يوضح الوزير أي بلدان تعتزم الانضمام إلى مجموعة الدول الأوروبية التي اعترفت أو تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين، ومن بينها خصوصًا إسبانيا وإيرلندا وبولندا والسويد وفرنسا التي ستصبح أول دولة من مجموعة السبع تقدم على مثل هذه الخطوة خلال الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة.

ضرورة وجود دولة فلسطينية

وقال بارو في مقابلة أجرتها معه "لا تريبون ديمانش" إن "احتمال وجود دولة فلسطينية لم يكن يومًا مهددًا ولا ضروريًا بقدر ما هو اليوم" على خلفية تدمير قطاع غزة والاستيطان الإسرائيلي الجامح في الضفة الغربية الذي يقوض مفهوم التواصل الجغرافي، وتقاعس الأسرة الدولية.

وأكد أنه "مع السعودية، اللاعب الأساسي في المنطقة، سنعرض رؤية مشتركة لما بعد الحرب، بهدف ضمان إعادة الإعمار والأمن والحوكمة في غزة وبالتالي تمهيد الطريق لحل الدولتين".



خطة أكثر شمولًا

وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الجمعة أن الاعتراف يجب أن يكون "جزءًا من خطة أكثر شمولًا"، فيما قالت ألمانيا إنها لا تنوي فعل ذلك "في المدى القريب".

وكان من المقرر عقد المؤتمر بشأن حل الدولتين بالأساس في يونيو على أعلى مستوى، لكنه أُرجئ بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل، وستعقد اجتماعات الاثنين في نيويورك على مستوى الوزراء، تمهيدًا لقمةٍ مرتقبة في سبتمبر.

وبحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس مدعومًا بعمليات تثبت، فإن ما لا يقل عن 142 دولة من أصل الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة أصبحت تعترف بدولة فلسطين المعلنة ذاتيًا عام 1988.