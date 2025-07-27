بلدية شقرا ودوبيه توضح طبيعة أوراق التحويلات المالية التي نقلت إلى مكب النفايات

نفت بلدية شقرا ودوبيه "ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول العثور على أوراق تحويلات مالية صادرة عن مكتب OMT تخص أبناء البلدة القتها طائرة مسيّرة في بلدة ميس الجبل"،
وأوضحت في بيان، أن "مكتب OMT في بلدة شقرا كان قد تعرّض للقصف المباشر خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، ما أدى إلى تدمير محتوياته بشكل شبه كامل. وبعد انتهاء أعمال التعزيل والتنظيف، تم جمع بعض الأوراق المتناثرة من محيط المكتب والبناء المتضرر والمحترق جزئياً ونقلها إلى معمل فرز النفايات".
وتابعت: "إن ما تم تداوله من صور وأخبار لا يمتّ للحقيقة بصلة، ونستنكر بشدة محاولات ربط البلدة وأهلها بأي شبهات أو تفسيرات مغلوطة، ونؤكد أن الجهات الأمنية المختصة هي من تتولى التحقيق في مجريات الحادثة. لذلك، نهيب بجميع وسائل الإعلام والمواطنين توخي الدقة وعدم الانجرار خلف الشائعات، واعتماد المصادر الرسمية فقط".
