أربعة قتلى وعدة جرحى إثر خروج قطار عن مساره في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية مقتل أربعة أشخاص على الأقل إثر خروج قطار إقليمي يحمل نحو 100 راكب عن مساره في منطقة غابات في جنوب غرب البلاد الأحد.
واوضح متحدث باسم الشرطة في مدينة شتوتغارت إن هناك عدة إصابات بين نحو 100 راكب كانوا على متن القطار، مؤكدا أن عربتين على الأقل خرجتا عن مسارهما بالقرب من إحدى البلدات.
وكان القطار في رحلة تمتد لمسافة 90 كيلومترا بين مدينتي زيغمارينغن وأولم.
