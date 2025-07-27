فون دير لايين: الاتفاق الأوروبي الأميركي يعفي "منتجات استراتيجية" منها الطائرات من الرسوم

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقا على إعفاء متبادل من الرسوم الجمركية على سلع منها الطائرات، بعد أن توصل الحليفان عبر الأطلسي إلى ​اتفاق تجاري​.

واردفت فون دير لايين عقب محادثاتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اسكتلند، "اتفقنا أيضا على إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الاستراتيجية"، موضحة أنها تشمل بعض المواد الكيميائية، ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية ومواد أولية هامة.

وأعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيشتري كجزء من اتفاق التجارة كميات "كبيرة" من الطاقة من الولايات المتحدة لتعويض المصادر الروسية. وقالت إن "شراء منتجات الطاقة الأميركية سيُنوّع مصادر إمداداتنا ويساهم في أمن الطاقة في أوروبا. سنستبدل الغاز والنفط الروسيين بمشتريات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والنفط والوقود النووي الأميركي".

وأوضحت أن قيمة المشتريات الطاقية ستبلغ نحو 750 مليار دولار مقسمة بالتساوي على ثلاث سنوات. وأكدت "نريد التخلص تماما من الوقود الأحفوري الروسي"، مضيفة أنه من الأفضل شراء الغاز الطبيعي المسال "بأسعار أقل وأفضل" من الولايات المتحدة.