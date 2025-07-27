الجامعة العربية تدين فرض حكومة موازية في نيالا وتدعو لاحترام وحدة السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الهواري:

أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة لإعلان ائتلاف سوداني مرتبط بقوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا، وتعيين حكام لعدد من الأقاليم، معتبرة أن الخطوة تمثل "تحديًا صارخًا لإرادة الشعب السوداني، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية".

وأكدت الجامعة، في بيان رسمي، أن هذا التحرك يشكل تهديدا مباشرا لأي إمكانية للتوصل إلى حل سياسي شامل، كما يسهم في تفاقم معاناة المدنيين ويزيد من موجات العنف والتشريد في السودان.

وشددت الأمانة العامة على رفضها القاطع لأي تشكيلات حكومية خارج الإطار الدستوري والقانوني، محذرة من أن استمرار هذه التحركات قد يؤدي إلى تقويض مؤسسات الدولة، وجرّ البلاد إلى حالة من الفوضى، وتقسيمها إلى "كانتونات متناحرة"، بما يُنذر بعواقب وخيمة على الأمن والسلم الإقليميين.

ودعت الجامعة إلى الالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2736 الصادر في 13 يونيو 2024، الذي طالب بوقف حصار مدينة الفاشر، وضمان حماية المدنيين، وتنفيذ اتفاق جدة الموقع عام 2023، لا سيما ما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية.

وذكرت الجامعة ببيان مجلس الأمن الصادر في 5 مارس 2025، والذي عبر بوضوح عن رفضه لإنشاء سلطات موازية، نظراً لما تمثله من خطر على وحدة السودان وتدهور الوضع الإنساني المتفاقم.

واختتمت الجامعة بيانها بالدعوة إلى وقف جميع الخطوات الأحادية التي تُفاقم الأزمة، والامتثال للقانون الدولي الإنساني، وتسهيل وصول الإغاثات الإنسانية للمتضررين، والانخراط الجاد في حوار سياسي شامل برعاية الوساطات الإقليمية والدولية.