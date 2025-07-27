35 قتيلًا بهجوم استهدف كنيسة في الكونغو

ووقّع الهجوم في أثناء تجمع للمصلين مساء السبت؛ مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، إضافة إلى حالات خطف ما تزال تفاصيلها غير واضحة.
وأكدت مصادر ميدانية بالعثور على جثث إضافية في البلدة، فيما لم تعلن السلطات حصيلة نهائية حتى الآن، وسط تأكيد الجيش وقوع الهجوم وتوجيه أصابع الاتهام للجماعات المسلحة.
وتشهد المنطقة توترًا مستمرًّا بسبب أنشطة "القوات الديموقراطية المتحالفة" التي نفذت هجمات عدة في السابق، كان آخرها في فبراير وأسفر عن مقتل 23 شخصًا.
وتعد بلدة كوماندا مركزًا تجاريًّا يربط بين مقاطعات تشوبو وشمال كيفو ومانيما، وتشهد المنطقة وجودًا مشتركًا للجيشين الكونغولي والأوغندي ضمن عملية عسكرية انطلقت عام 2021 ضد الجماعات المسلحة.
