بابا الفاتيكان: الجوع يسحق المدنيين في قطاع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، نداء من أجل ضحايا الحروب في جميع أنحاء العالم، وأعرب عن قلقه الخاص على سكان قطاع غزة الذين قال إن الجوع يسحقهم.

ونقلت بوابة أخبار الفاتيكان الرسمية، "فاتيكان نيوز"، عن البابا قوله في نداء وجهه إلى قادة العالم لإيجاد حلول للحروب التي يعاني منها عدد كبير من البشر: "قلبي بصفة خاصة مع جميع من يعانون بسبب النزاعات والعنف في العالم".

بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر

وفي حديثه بعد أن أدى الصلاة، قال البابا "أتابع بقلق بالغ الوضع الإنساني الخطير جدا في غزة، حيث يسحق الجوع السكان المدنيين الذين لا يزالوا يتعرضوا للعنف والموت"، مضيفا "أجدد ندائي المخلص لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي".

وأدى بابا الفاتيكان الصلاة من أجل "أولئك المضارين على الحدود بين تايلاند وكمبوديا، ولا سيما الأطفال والأسر النازحة"، ومن أجل "ضحايا العنف في جنوب سوريا".