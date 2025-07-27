مع تصاعد موجة الحر.. تركيا تجلي آلاف السكان بسبب حرائق الغابات

استمرار موجة الحر

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 07:08 مساءً كتب شريف احمد - تستمر تركيا في مكافحة حرائق غابات واسعة النطاق اندلعت في عدة مناطق مع تصاعد موجة حر شديدة تضرب منطقة البحر المتوسط.وأعلنت السلطات إجلاء أكثر من (3.600) شخص من محافظات مختلفة، وقال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يومقلي إن فرق الإطفاء تمكنت إلى حد كبير من احتواء الحرائق في محافظات مرسين وأنطاليا جنوبًا، وأوشاك وسط البلاد، في حين لا تزال النيران مشتعلة في بورصة شمال غرب تركيا وكارابوك شمالًا.وفي بورصة، التي تضم أبرز صناعات السيارات التركية، اندلع حريق ضخم أمس السبت، أدى إلى إغلاق جزء من الطريق السريع بين إسطنبول ومدينة إزمير مؤقتًا.وأُجلي نحو (1.765) شخصًا من منطقة كستل، ويكافح الحريق هناك (2.000) رجل إطفاء بدعم من (6) طائرات و(4) مروحيات.أما في كارابوك، حيث تستمر الحرائق لليوم الخامس، فقد أُجلي (1.839) شخصًا من (19) قرية، ويشارك في إخماد النيران هناك (3) طائرات و(16) مروحية وسط ظروف جوية صعبة.وأوضح الوزير يومقلي أن "الوضع لا يبدو أنه سينتهي خلال يومين أو ثلاثة"، في إشارة إلى استمرار موجة الحر.ووفقًا لهيئة الأرصاد التركية، يُتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في مناطق عديدة 40 درجة مئوية، أي أعلى من المعدلات الموسمية بـ (6) إلى (12) درجة.كما سجلت (50) درجة مئوية في جنوب شرق البلاد أمس السبت، للمرة الأولى في التاريخ المناخي المسجل.