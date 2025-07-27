الارشيف / اخبار العالم

السلطات التركية تكشف عن ملابسات واقعة الاعتداء على عائلة سعودية

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 07:08 مساءً كتب شريف احمد - كشفت ولاية ريزة التركية، عن ملابسات واقعة الاعتداء على عائلة سعودية.
وأظهر الفيديو أمس، اعتداء مجموعة من المواطنين الأتراك على سائح سعودي في منطقة مرتفعات آيدر التابعة لقضاء تشاملي همشين.

اعتداء على سائح سعودي في تركيا

وأكد البيان أنه يُعد حادثة فردية لا تعكس طبيعة المنطقة ولا سلوك سكانها، مشيرة إلى أن الواقعة بدأت بمشادّة كلامية قصيرة تطورت إلى توتر محدود، قبل أن يتم احتواء الموقف سريعاً بفضل تدخل عناصر الشرطة وبعض المواطنين. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

حوادث الاعتداء على سعوديين في تركيا

وبين أن الحادثة لم تسفر عن أية إصابات جسدية، ولم تُسجّل أي شكاوى قانونية من أي من الطرفين.
وذكر أن ما حصل لا يحمل أي طابع عدائي أو سلوك تمييزي تجاه الأجانب.

منطقة إيدر شمال تركيا

وأمس شهدت منطقة إيدر في شمال تركيا واقعة اعتداء جديدة من بعض الأتراك على زائر سعودي وعائلته.
وهذه المنطقة تعد من أفضل المزارات السياحية في تركيا وخاصة بين أبناء الشعب الخليجي لا سيما السعوديون منهم.
