افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان حفارات الجيش الاسرائيلي تواصل عمليات توسيع وتحصين الموقع المستحدث داخل الاراضي اللبنانية في تلة الحمامص، قرب سهل الخيام.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: حفارات الجيش الاسرائيلي تواصل عمليات توسيع وتحصين الموقع المستحدث داخل الاراضي اللبنانية في تلة الحمامص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.