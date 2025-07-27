مسيرات أوكرانية تستهدف سان بطرسبرغ الروسية في وجود الرئيس بوتين

اعلنت السلطات الروسية إن ​طائرات مسيرة​ أوكرانية استهدفت ​سان بطرسبرغ​، مما أدى لإغلاق أحد المطارات لمدة خمس ساعات في الوقت الذي زار فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المدينة للاحتفال ب​يوم البحرية​، رغم إلغاء عرض بحري في وقت سابق بسبب مخاوف أمنية.

وعادة ما تنظم سان بطرسبرغ عرضا بحريا كبيرا يبثه التلفزيون للاحتفال بيوم البحرية، والذي يضم عبور أسطول من البوارج والسفن العسكرية في نهر نيفا ويحضر بوتين الاحتفال.

وذكر التلفزيون الرسمي أن روسيا اشتبهت العام الماضي في وجود خطة أوكرانية لمهاجمة العرض العسكري في المدينة.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم إلغاء العرض العسكري هذا العام لأسباب أمنية، بعد التقارير الأولية عن إلغائه في مستهل الشهر الجاري.

ووصل بوتين إلى مقر البحرية في المدينة اليوم على متن زورق سريع للدوريات البحرية، حيث تابع تدريبات شارك فيها أكثر من 150 سفينة و15 ألف عسكري في المحيط الهادي والمحيط المتجمد الشمالي وبحر البلطيق وبحر قزوين.

واوضح بوتين في خطاب مصور "نحتفل اليوم بهذه المناسبة في أجواء واقعية، نحن نتفقد الاستعداد القتالي للأسطول".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت ما مجموعه 291 طائرة مسيرة أوكرانية اليوم، وهو أقل من الرقم القياسي البالغ 524 طائرة مسيرة التي جرى إسقاطها في هجمات السابع من أيار، قبل العرض العسكري الروسي بمناسبة عيد النصر في التاسع من الشهر ذاته.

وأُغلق مطار بولكوفو في سان بطرسبرج خلال الهجوم، حيث ذكر بيان أنه جرى تأجيل 57 رحلة جوية وتحويل مسار 22 رحلة إلى مطارات أخرى. واستأنف المطار عملياته في وقت لاحق.