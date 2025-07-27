شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الأسبق أمينا للخطة والموازنة بحزب الجبهة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية اختيار الحزب للدكتور عمرو الجارحي وزير المالية الأسبق أمينا لأمانة الخطة والموازنة بحزب الجبهة الوطنية.

وقال الحزب في بيان له، إن ذلك جاء بعد استقرار لجنة اختيار القيادات عليه في الاجتماع الأخير للجنة، وموافقة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب

وأخطر الحزب لجنة شؤون الأحزاب بالاختيار والذي تم بعد مراجعة اللائحة الأساسية للحزب والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.