شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر جماهيرى بالقليوبية للجبهة الوطنية لدعم مرشح الحزب فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

يواصل مرشحو حزب الجبهة الوطنية عقد المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث شهدت محافظة القليوبية أمس، مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا للمهندس فتحي دسوقي، مرشح الحزب، وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل واسع من أبناء المحافظة، في مشهد يعكس اتساع قاعدته الشعبية وانتشاره القوي في مختلف مدن ومراكز القليوبية.

وخلال كلمته في المؤتمر، أعرب المهندس فتحي دسوقي، عن اعتزازه بالانتماء لحزب الجبهة الوطنية، الذي يرفع راية العمل السياسي المسؤول، ويضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار، مؤكدًا التزامه بخدمة أبناء القليوبية والعمل على نقل صوتهم تحت قبة مجلس الشيوخ.

وقال دسوقي، إن مشاركته في الانتخابات تأتي من منطلق الإيمان بدور مجلس الشيوخ كركيزة تشريعية واستشارية هامة، مشددًا على أنه يحمل رؤية واضحة وبرنامجًا يلامس هموم المواطنين ويعبر عن آمالهم في تحسين مستوى الخدمات والتنمية المستدامة.

ويأتي المؤتمر في إطار اللقاءات الشعبية التي يحرص المرشح على عقدها للتواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، في إطار حملة انتخابية تسير بثقة نحو يوم الاقتراع.

وأكد عدد من أبناء المحافظة المشاركين فى المؤتمر فى كلماتهم، أن الحضور الجماهيري الكبير يعكس أن المهندس فتحي دسوقي ليس مجرد مرشح تقليدي، بل هو حالة جماهيرية حقيقية تتجسد في الشارع القليوبي، وهو ما يعطي دفعة قوية لحملته الانتخابية ويؤكد مكانته كأحد أبرز الأسماء في السباق الانتخابي لهذا العام.