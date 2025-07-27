وزير التجارة الاميركي: ترامب معجب جدا بتطبيق تيك توك لكن يجب أن تكون ملكيته أمريكية

اشار وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الى إن الرئيس دونالد ​ترامب​ معجب بتطبيق "​تيك توك​" لكن منصة المقاطع المصورة القصيرة، المملوكة لصينيين ويستخدمها نحو 170 مليون أميركي، يجب أن تنتقل ملكيتها إلى الولايات المتحدة.

وأوضح لوتنيك في مقابلة مع "فوكس نيوز"، "الرئيس معجب جدا بتطبيق تيك توك، وهو ما قاله مرارا، لأنه كما تعلمون وسيلة جيدة للتواصل مع الشبان".

وتابع "لكن دعونا نواجه الأمر. لا يمكن أن يكون لدى الصينيين تطبيق على هواتف 100 مليون أميركي. هذا ليس مقبولا. لذا يجب أن ينتقل إلى ملكية أمريكية، وتكنولوجيا أميركية وخوارزميات أمريكية.. أعلم أن موقف الرئيس سيكون إيجابيا تجاه تيك توك إذا صار التطبيق أميركيا".