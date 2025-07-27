شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر ينظم لقاءً بمنشأة ناصر لدعم مرشحى الفردى بالقاهرة فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

نظمت أمانة القاهرة حزب المؤتمر بمحافظة القاهرة، برئاسة القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين العاصمة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في منطقة منشأة ناصر، وبتوجيهات من الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، وأقيم المؤتمر برعاية العميد شريف أبو المعالي أمين قسم منشأة ناصر.

جاء المؤتمر في إطار الفعاليات الميدانية التي تنظمها أمانة القاهرة لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث شهد حضورًا لافتًا من أبناء الحي، وسط تفاعل كبير مع كلمات قيادات الحزب وبرامج المرشحين المطروحة.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد القبطان محمود جبر، أن الحزب يخوض السباق الانتخابي بمرشحين يمتلكون كفاءة عالية، وخبرة في العمل العام، وسجل مشرف من التواصل الخدمي مع المواطنين.

وأضاف جبر، أن الأمانة بالقاهرة على تواصل دائم مع المواطنين في مختلف الأحياء، وتعمل على دعم المرشحين بكل السبل التنظيمية والإعلامية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحزب الربان عمر صميدة.

واستعرض مرشحو الحزب خلال المؤتمر أبرز ملامح برامجهم الانتخابية، التي شملت دعم ملفات الحماية الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في السياسات العامة، إلى جانب قضايا الصحة والتعليم وتمكين الشباب.

كما نظم المشاركون بالمؤتمر، جولات بمنطقة منشأة ناصر، شهدت الجولات مشاركة حاشدة من أهالي المنطقة، الذين عبروا عن دعمهم وتأييدهم لمرشحي حزب المؤتمر بالقاهرة في انتخابات مجلس الشيوخ.

ويدفع حزب المؤتمر بخمسة مرشحين على المقاعد الفردية بالقاهرة، وهم: المهندس سالم سعيد مساعد رئيس لجنة الحكماء، والمستشار أحمد أنور رئيس لجنة حقوق الإنسان، واللواء أحمد جوهر رئيس لجنة الأمن القومي، الدكتور محمد الشوربجي رئيس اللجنة الاقتصادية، والدكتور محمد سالم رئيس لجنة الطاقة.

مؤتمر جماهيري حاشد بمنشأة ناصر

مؤتمر جماهيري حاشد بمنشأة ناصر

مؤتمر جماهيري حاشد بمنشأة ناصر