زعيما تايلاند وكمبوديا يلتقيان في ماليزيا لتسوية النزاع

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت الحكومة التايلاندية أن زعيمي تايلاند وكمبوديا سيلتقيان في ماليزيا غدا الاثنين لإجراء محادثات لإنهاء الأعمال العدائية.

قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن اليوم الأحد إن تايلاند وكمبوديا وافقتا على قيام ماليزيا بدور الوسيط في صراعهما الحدودي، وذلك في وقت تتهم فيه كل منهما الأخرى بشن مزيد من الهجمات بالمدفعية في المناطق المتنازع عليها.

وأضاف الوزير لوكالة برناما للأنباء أن من المتوقع أن يصل رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه والقائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندي بومتام ويتشاياتشاي إلى ماليزيا مساء غد الاثنين.

وقال الوزير "لديهم ثقة كاملة بماليزيا وطلبوا مني أن أكون وسيطا"، مضيفا أنه تحدث مع نظيريه الكمبودي والتايلاندي واتفقا على عدم تدخل أي دولة أخرى في القضية.

وتأتي هذه المحادثات في ماليزيا بعد اقتراح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وقف إطلاق النار يوم الجمعة. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس السبت إن الزعيمين اتفقا على العمل على وقف إطلاق النار.