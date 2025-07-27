الارشيف / اخبار العالم

بكين ترفع حالة التأهب لمواجهة الفيضانات

ابوظبي - سيف اليزيد - أوقفت العاصمة الصينية بكين بعض خدمات القطارات والحافلات، في الوقت الذي رفعت فيه حكومة المدينة حالة التأهب لمواجهة الفيضانات إلى أعلى مستوى، حسبما جاء في منشور لصحيفة "بيبولز ديلي" (صحيفة الشعب) عبر تطبيق وي شات.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إغلاق عدة مقاصد سياحية لحين إشعار آخر. كما طلب من السكان الابتعاد عن الأنهار والمناطق المعرضة للفيضانات. ومن أجل التحكم في مستويات المياه، سوف يبدأ إطلاق المياه من خزان ميون، الذي يعد مصدرا رئيسيا للمياه، نحو الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي اليوم. 

