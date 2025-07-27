برنامج الأغذية العالمي: نأمل أن تسمح الهدن الإنسانية بزيادة المساعدات لغزة

عبر برنامج الأغذية العالمي اليوم عن أمله في أن تسمح الهدن الإنسانية التي أعلنتها إسرائيل في مناطق محددة من غزة بزيادة كبيرة في المساعدات الغذائية العاجلة للقطاع.
واشار البرنامج في بيان، الى إن لديه ما يكفي من الغذاء في المنطقة أو إن هناك كميات في الطريق إلى قطاع غزة كافية لإطعام السكان جميعهم لثلاثة أشهر تقريبا.
